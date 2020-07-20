Силовики задержали тонну опиума в центральном Иране

https://static.news.ru/photo/4cd2fce0-c998-11ea-8485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские силовики конфисковали крупную партию наркотиков в центральной части Исламской Республики (провинция Йезд). Вес запрещённого вещества составил 1332 килограмма. Контрабандистов задержали 18 июля 2020 года. Военные проводили операцию в течение 48 часов, рассказал бригадный генерал Аббас Али Бадхани.

По его словам, в руки правоохранителей попали девять злоумышленников. Они перевозили 1034 килограмма опиума. Остальные 300 килограммов пришлись на гашиш, передаё т агентство IRNA. Бадхани отметил, что подозреваемые перевозили опиаты из восточных и южных регионов страны. По данным генерала, с 20 марта 2020 года стражи порядка конфисковали в провинции Йезд около 18 тонн наркотических средств.

Накануне частный самолёт Hawker XB-RCM разбился на шоссе в Мексике. Авиакатастрофа произошла в начале июля 2020 года. По предварительным данным, он летел из Венесуэлы, на его борту могло находиться около 400 килограммов кокаина. Машина рухнула на полуострове Юкатан. Примерная стоимость наркотика — $4,9 млн. По словам очевидцев, лайнер был сбит армейским вертолётом, пролетавшим над районом Кинтана-Роо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянские полицейские обнаружили в миланском аэропорту «Мальпенса» посылку с кофейными зёрнами, многие из которых были начинены кокаином. Об этом сообщили в Финансовой гвардии страны. По данным ведомства, двухкилограммовая посылка с кофе прибыла из Колумбии и предназначалась для владельца табачной лавки в провинции Флоренция.