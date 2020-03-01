https://static.news.ru/photo/1ee63098-5bcc-11ea-a8a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители правоохранительных органов Турции отпустили журналистов российского государственного издания Sputnik. Прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Об этом говорится в протоколе допроса представителей СМИ, передаёт РИА Новости. При этом главный редактор издания до сих пор не вышел на связь.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Турции пришли в офис российского государственного издания Sputnik в Стамбуле. Они задержали главного редактора.

Накануне главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских». Они пошли писать заявление и пропали. При этом в полиции заявили, что у них работников СМИ нет.

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков.