Силовики США предполагали захват Капитолия митингующими

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Силовые ведомства США предупредили администрацию президента США, что протестующие могут пойти на захват Капитолия, но из Белого дома не последовало распоряжений на этот счёт.

ФБР, Секретная служба, министерство внутренней безопасности, Пентагон, а также руководство Национальной гвардии и властей Вашингтона высказывали предположения накануне беспорядков, что протестующие могут пойти на захват Капитолия. Но в Белом доме проигнорировали эти предупреждения и не стали ни давать каких-то указаний, ни выделять ресурсов для усиления мер безопасности, сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

Там (в Белом доме. — NEWS.ru) не шли на такое, сообщили источники, потому что помощники президента боялись, что любое движение может спровоцировать Дональда Трампа на то, чтобы сделать что-то ещё хуже, чем он уже задумал, — цитирует издание источника.

Он добавил, что в ФБР знали личности лидеров протеста. Теперь правоохранители уже постфактум пытаются установить личности наиболее активных участников событий в Капитолии.

6 января в Вашингтоне собрался Конгресс США, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, которые прямо с митинга в его поддержку отправились штурмовать Капитолий. Парламентариев эвакуировали, а протестующих удалось выбить из здания с применением силы. Четверо американцев погибли.

Как писал NEWS.ru, ранее один из руководителей республиканцев в американском сенате Джон Корнин заявил, что к событиям в Капитолии привели слова Трампа, потерявшего в результате выборов свой пост президента страны.