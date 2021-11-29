Силовики применили перцовый спрей для разгона сторонников Саакашвили

Сотрудники полиции Грузии применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, собравшихся у здания суда в Тбилиси, где должен начаться процесс над бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Между сторонниками бывшего грузинского лидера и сотрудниками правоохранительных органов начались потасовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Напряжённая ситуация возле суда возникла после того, как несколько демонстрантов забрались на забор и будку охраны суда, где махали флагами и плакатами с изображением Саакашвили. Полиция попросила их спуститься, после чего началась перепалка. Силовики вытеснили демонстрантов с прилегающей территории и применили перцовый спрей, в ответ участники акции закидали их бутылками.

Ранее Саакашвили доставили в суд, где рассмотрят дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании Imedi.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Состояние политика резко ухудшилось. На прошлой неделе экс-президента доставили на реанимобиле из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он должен пройти курс лечения. Перевезти политика решил грузинский Минюст.

Позднее руководитель консилиума Мариам Джишкариани заявила, что у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. У него наблюдается неврологическая симптоматика, которую связывают с голодовкой политика.