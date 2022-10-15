Сильный пожар произошел в небоскребе в Стамбуле NTV: сильный пожар произошел в небоскребе в Стамбуле, жильцы эвакуированы

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Мощный пожар охватил несколько этажей небоскреба в Стамбуле. Жильцы здания эвакуированы Об этом сообщает телеканал NTV.

По имеющимся данным, огонь возник на нижних этажах 24-этажного дома в районе Фикиртепе в азиатской части Стамбула. Вскоре пожар перешел на верхние этажи здания. На место происшествия прибыли пожарные расчеты из четырех районов города.

Жильцов дома эвакуировали. По сообщению телеканала, к настоящему моменту пожар удалось потушить.

Также сообщалось, что сильный взрыв произошел в самой крупной тюрьме Ирана Эвин, после чего последовал пожар. По данным СМИ, огонь возник в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, отбывающими сроки за преступления финансового характера и воровство. Сообщается, что пожар был потушен благодаря действиям руководства пенитенциарного заведения.