Сильные дожди в Японии унесли жизни восьми человек

В Японии восемь человек стали жертвами сильных дождей, которые шли на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как сообщается , также на данный момент ещё трое человек числятся пропавшими без вести.

В результате сильных ливней всего пострадали 16 человек. В настоящее время ведётся ликвидация последствий схода оползней и разлива рек. Наибольший урон от стихии зафиксирован на юго-западном острове Кюсю. Существенный ущерб нанесён также нескольким центральным и западным префектурам, включая Нагано и Сагу.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера с эпицентром в 125 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса произошло днём 14 августа. Погибли более 1400 человек, ранения получили порядка семи тысяч. Для спасения людей, находящихся под завалами домов, были мобилизованы все экстренные службы страны. Правительство Гаити объявило трёхдневный траур в память о жертвах землетрясения.