Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США (USGS). Сейсмособытие произошло в 22:55 часов по московскому времени.

Землетрясение зафиксировано в 192,1 километра к югу от города Лабуан-Ломбок. В населенном пункте проживают 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 515,8 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 35 километров. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Цзинань, где проживает около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Кроме того, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC) до этого заявил о землетрясении в центральной части Турции магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от Козана. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал, что сильные землетрясения произойдут в Стамбуле до 2030 года.