Сигнал туркам: Израиль обещает Греции военное превосходство

Израиль становится одним из ключевых союзников Греции в Средиземноморье, говорят высокопоставленные источники греческих СМИ, комментируя состоявшиеся недавно двусторонние контакты на высшем уровне. По их словам, еврейское государство может в ближайшее время обеспечить Афины современным оружием, которое даст им «качественное преимущество» над соседями. Прежде всего — Турцией.

О восприятии греками Израиля как одного из важнейших союзников рассказали источники издания Ekathimerini. По их словам, две страны прилагают большие усилия для того, чтобы расширить контакты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). В ходе состоявшегося на минувшей неделе визита в Израиль греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис обсудил со своим коллегой Биньямином Нетаньяху очень широкий круг вопросов, говорят собеседники Ekathimerini. По их словам, Израиль в ходе этих контактов сообщил о своей готовности обеспечить Грецию таким вооружением, которое даст ей «качественное преимущество» в регионе Восточного Средиземноморья. Среди затронутых на встрече проектов — поставки высокоточных ракет и систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Именно продвинутой программой использования дронов славится сосед Греции — Турция. Так что соответствующие договорённости властей еврейского государства и Афин сложно рассматривать в отрыве от региональной конфронтации с Анкарой.

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В январе уже сообщалось об одобрении Грецией знаковой сделки с Израилем на $1,68 млрд, которая предусматривает закупку 10 современных реактивных истребителей. Договорённости были названы крупнейшим оборонным контрактом двух государств за последние десятилетия. Израильская сторона, по всей видимости, не рассчитывает на восстановление контактов с Турцией всерьёз, хотя та активно даёт понять, что готова реанимировать связи, пострадавшие из-за открытия американского посольства в Иерусалиме в 2018 году и разгоревшихся по этому поводу кровопролитных столкновений на границе с сектором Газа. Израиль — на уровне правительственных источников в СМИ — говорил о том, что ждёт от президента Реджепа Тайипа Эрдогана действий, а не слов. Под действиями еврейское государство подразумевает прекращение поддержки палестинской группировки ХАМАС, которая не только имеет офисы в Стамбуле, но и обладает финансовой помощью Анкары. Появившееся на днях объявление израильского аппарата безопасности о раскрытии целого турецкого канала помощи хамасовцам подтверждает: Эрдогану не стоит питать иллюзий по поводу дипломатического потепления с израильтянами.

Что же касается отношений Греции и Турции, то 25 января государствам удалось после долгого перерыва провести зондирующие контакты по поводу разграничения морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Мицотакис недавно сообщил, что его страна ожидает ответа от Анкары по поводу продолжения подобных переговоров. Острую риторику, которая часто звучит в Турции в адрес греков, премьер-министр связал с внутренней ситуацией в Анкаре.

Сама обстановка в вызывающих спор Турции и Греции районах за последние месяцы не вызывает серьёзных опасений. Вполне вероятно, что причина — в Европе. В марте должен состояться очередной саммит Евросоюза, где представят комплексный отчёт о прогрессе в отношениях евросообщества с Турцией. В документе, как ожидается, будет дана оценка общему поведению республики. Конфронтационная линия может спровоцировать очередную порцию санкций, говорят эксперты. Однако сомнительно, что затишье в Средиземноморье продолжится после саммита.