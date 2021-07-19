«Сигнал Москве»: НАТО обретает женское лицо

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовали дискуссии по поводу кандидатуры нового генерального секретаря Альянса. В числе фаворитов находятся почти одни женщины: в Европе и США считают, что подобный шаг давно назрел. В генсеки прочат экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и главу минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но наибольшие шансы, судя по всему, у представительниц Восточной Европы.

Полномочия текущего главы организации Йенса Столтенберга истекают в сентябре 2022 года, а официальное представление кандидатур ожидается к весне следующего года. По данным Politico, в Альянсе считают, что пришло время впервые за его историю утвердить на пост генсека женщину. При этом неформальная «очерёдность» регионов подсказывает, что на этот раз выбор может пасть на представительницу Восточной Европы. Это делает одними из наиболее вероятных кандидаток экс-президента Литвы Далю Грибаускайте, бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович и главу Эстонии Керсти Кальюлайд.

По мнению издания, наибольшие шансы у хорватки Грабар-Китарович. У неё уже есть опыт работы в НАТО: с 2011 по 2014 год она занимала пост помощника генсекретаря Альянса по общественной дипломатии. Кроме того, в её портфолио значится служба в качестве главы МИД и министра по делам Европы Хорватии. Она также сыграла заметную роль в успешном принятии её страны в НАТО и Евросоюз.

Грабар-Китарович facebook.com/KolindaGrabarKitarovic

Против президентов Эстонии и Литвы же играет тот факт, что Россия может воспринять их кандидатуры как вызов себе. Не секрет, что прибалтийские государства и их руководители считаются антироссийскими «ястребами» внутри НАТО и Евросоюза и призывают наращивать присутствие Альянса на восточных границах. В то же время США под началом президента Джо Байдена взяли более примирительный курс по отношению к Москве, стремясь избежать эскалации отношений. Не исключено, что выбор в пользу Грибаускайте и Кальюлайд будет сделан как раз, чтобы «послать чёткий сигнал в Москве», обращают внимание собеседники Politico.

Президент Российской Ассоциации Евро-Атлантического Сотрудничества Татьяна Пархалина в беседе с NEWS.ru подтвердила: разговоры о том, что НАТО может возглавить женщина, действительно идут. В частности, обсуждается кандидатура главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр находится в дружеских отношениях со Столтенбергом, и он продвигает её кандидатуру. И Ангела Меркель, пока она ещё на посту канцлера Германии, этому содействует. Так что её утверждение вполне возможно, хотя и не обязательно. Ведь когда подписывался Североатлантический договор, было достигнуто негласное соглашение, что немец не может быть генсеком НАТО. И в течение многих десятилетий за Германией был закреплён пост помощника генерального секретаря по политическим вопросам. Татьяна Пархалина Президент Российской Ассоциации Евро-атлантического Сотрудничества Президент Российской Ассоциации Евро-атлантического Сотрудничества

Татьяна Пархалина сравнила пост генсека НАТО с топ-менеджером — он служит координатором и модератором внутри Альянса. Хотя далеко не всё в политике блока зависит от генерального секретаря, он всё же может продвигать свою повестку, как это делал, например, Джордж Робертсон, выступавший за улучшение отношений с Россией.

Генеральный секретарь не решает кардинально проблемы, встающие перед Альянсом, — добавила Пархалина. — Эти проблемы решают главы государств, это обсуждается всегда на уровне представителей миссий. Но вне всякого сомнения, от личности генерального секретаря в то же время зависит процесс принятия решений и то, как Альянс реагирует на какие-то вызовы и риски.

Тем временем надежду продвинуть на высший пост в НАТО своего кандидата не теряет и Великобритания. Так как претендент на эту позицию должен иметь опыт руководства как минимум министерством, но лучше — правительством, наиболее логичным выбором Лондона становится экс-премьер Тереза Мэй. После выхода из Евросоюза Британия стремится нарастить своё влияние на международной арене, в том числе за счёт руководства международными организациями. Но Мэй оставила неприятный осадок как у брюссельских бюрократов, так и у простых британцев: её личность ассоциируется с затянувшимися переговорами по Brexit и провальными попытками утвердить соглашение с ЕС в британском парламенте.

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй facebook.com/TheresaMayOfficial

Кто бы ни возглавил Североатлантической альянс, новому генсеку предстоит руководить объединением в непростой период его истории. Знаменитая фраза президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», сказанная в 2019 году, до сих пор актуальна. Фокус внимания США и их союзников всё больше смещается в сторону Китая, для противостояния которому более актуален, например, формат QUAD, включающий в себя США, Японию, Индию и Австралию. Кроме того, после турбулентного президентства Дональда Трампа перед Европой стоит вопрос: будут ли все последующие главы Белого дома соблюдать свои обязательства по обеспечению её безопасности?