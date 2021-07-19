«Сигнал Москве»: НАТО обретает женское лицо

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовали дискуссии по поводу кандидатуры нового генерального секретаря Альянса. В числе фаворитов находятся почти одни женщины: в Европе и США считают, что подобный шаг давно назрел. В генсеки прочат экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и главу минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но наибольшие шансы, судя по всему, у представительниц Восточной Европы.
Полномочия текущего главы организации Йенса Столтенберга истекают в сентябре 2022 года, а официальное представление кандидатур ожидается к весне следующего года. По
По мнению издания, наибольшие шансы у хорватки Грабар-Китарович. У неё уже есть опыт работы в НАТО: с 2011 по 2014 год она занимала пост помощника генсекретаря Альянса по общественной дипломатии. Кроме того, в её портфолио значится служба в качестве главы МИД и министра по делам Европы Хорватии. Она также сыграла заметную роль в успешном принятии её страны в НАТО и Евросоюз.
Против президентов Эстонии и Литвы же играет тот факт, что Россия может воспринять их кандидатуры как вызов себе. Не секрет, что прибалтийские государства и их руководители считаются антироссийскими «ястребами» внутри НАТО и Евросоюза и призывают наращивать присутствие Альянса на восточных границах. В то же время США под началом президента Джо Байдена взяли более примирительный курс по отношению к Москве, стремясь избежать эскалации отношений. Не исключено, что выбор в пользу Грибаускайте и Кальюлайд будет сделан как раз, чтобы «послать чёткий сигнал в Москве», обращают внимание собеседники Politico.
Президент Российской Ассоциации Евро-Атлантического Сотрудничества Татьяна Пархалина в беседе с NEWS.ru подтвердила: разговоры о том, что НАТО может возглавить женщина, действительно идут. В частности, обсуждается кандидатура главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Крамп-Карренбауэр находится в дружеских отношениях со Столтенбергом, и он продвигает её кандидатуру. И Ангела Меркель, пока она ещё на посту канцлера Германии, этому содействует. Так что её утверждение вполне возможно, хотя и не обязательно. Ведь когда подписывался Североатлантический договор, было достигнуто негласное соглашение, что немец не может быть генсеком НАТО. И в течение многих десятилетий за Германией был закреплён пост помощника генерального секретаря по политическим вопросам.
Татьяна Пархалина сравнила пост генсека НАТО с топ-менеджером — он служит координатором и модератором внутри Альянса. Хотя далеко не всё в политике блока зависит от генерального секретаря, он всё же может продвигать свою повестку, как это делал, например, Джордж Робертсон, выступавший за улучшение отношений с Россией.
Генеральный секретарь не решает кардинально проблемы, встающие перед Альянсом, — добавила Пархалина. — Эти проблемы решают главы государств, это обсуждается всегда на уровне представителей миссий. Но вне всякого сомнения, от личности генерального секретаря в то же время зависит процесс принятия решений и то, как Альянс реагирует на какие-то вызовы и риски.
Тем временем надежду продвинуть на высший пост в НАТО своего кандидата не теряет и Великобритания. Так как претендент на эту позицию должен иметь опыт руководства как минимум министерством, но лучше — правительством, наиболее логичным выбором Лондона становится экс-премьер Тереза Мэй. После выхода из Евросоюза Британия стремится нарастить своё влияние на международной арене, в том числе за счёт руководства международными организациями. Но Мэй оставила неприятный осадок как у брюссельских бюрократов, так и у простых британцев: её личность ассоциируется с затянувшимися переговорами по Brexit и провальными попытками утвердить соглашение с ЕС в британском парламенте.
Кто бы ни возглавил Североатлантической альянс, новому генсеку предстоит руководить объединением в непростой период его истории. Знаменитая фраза президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», сказанная в 2019 году, до сих пор актуальна. Фокус внимания США и их союзников всё больше смещается в сторону Китая, для противостояния которому более актуален, например, формат QUAD, включающий в себя США, Японию, Индию и Австралию. Кроме того, после турбулентного президентства Дональда Трампа перед Европой стоит вопрос: будут ли все последующие главы Белого дома соблюдать свои обязательства по обеспечению её безопасности?