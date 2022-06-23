«Сигнал для России»: Макрон назвал политическим решение о статусе Украины Макрон назвал «сигналом для России» решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии является политическим решением и сигналом для России. Он при этом отметил, что процесс вступления Украины в ЕС после получения статуса кандидата потребует выполнения многих условий. По словам французского лидера, Еврокомиссия представит доклад о выполнении ранее выдвинутых Киеву условий, пишут «Известия».

Начинающийся процесс, и мы всегда об этом честно говорили, потребует усилий. Еврокомиссия представит доклад о выполнении условий, которые она выдвинула в своих рекомендациях на минувшей неделе, — рассказал Макрон.

Он добавил, что Европа окажет поддержку в проведении всех необходимых реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал уникальным и историческим моментом предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Глава государства поблагодарил лидеров Европы за это решение. В комментариях к посту украинские пользователи обрадовались такому решению и выразили свою благодарность украинскому лидеру. Многие критики отмечают, что статус фактически ничего не даст Киеву в рамках правовых преференций, а также не гарантирует вступление страны в Европейский союз.