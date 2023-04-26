Си загоняет Зеленского в угол

Фото: Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press

Похоже, по известной присказке Владимир Зеленский за что боролся, на то и напоролся. Да, он, наконец, добился фактически ценой публичного унижения телефонного разговора с Си Цзиньпином, который длился, учитывая перевод, примерно полчаса. Многие детали этого диалога пока неизвестны. Но создается впечатление, что Си, который только укрепляет свой международный авторитет, не просто так посылает на Украину китайскую миротворческую делегацию, во главе которой дипломат Ли Хуэй. Известно, что он десять лет был послом в Москве.

Вряд ли это совпадение. Явно потребовался специалист, разбирающийся в психологии постсоветских отношений. И имеющий доверительные контакты в Москве. Причем имя это было названо сразу после состоявшейся телефонной беседы. А значит, к такому шагу председатель Си готовился заранее, и разговор не был экспромтом.

Трактовка китайской стороны телефонного разговора двух президентов отличается выдержанностью. Подчеркивается давнее стратегическое партнерство обеих стран, несмотря на недавнее провокационное заявление главы международного комитета Рады Александра Мережко о том, что Китай не имеет никаких прав на Тайвань. Это было прямое оскорбление Пекина. Но китайцы, не обращая внимание на подобные укусы, сейчас явно работают в долгую, тестируя все центры мирового влияния. Отсюда их разноголосица, когда посол во Франции Лу Шайе заявляет, что исторически Крым принадлежал России, а постсоветские страны не имеют завершенного международного статуса. Но в Пекине тут же заверяют в своем признании суверенности новых государств, формально не дезавуируя и посла.

Фото: Li Baishun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заранее известно, что китайцы и на Украине будут исходить из 12 пунктов своей глобальной миротворческой программы, которая делает акцент на приоритете априорно неприемлемых для Зеленского положений — прекращении огня и начале переговоров, которые должны позволить найти выход из нынешнего вооруженного конфликта. И это на фоне постоянных заявлений команды Зеленского о том, что переговоры могут начаться только после вывода российских сил с территории Донбасса и даже из Крыма.

Более того, о том, что ситуация для каких-либо переговоров вокруг Украины не созрела, настойчиво на днях повторил глава американского госдепа Энтони Блинкен. А его позиция — прямая инструкция для Киева. Более того, какие переговоры могут начаться на фоне обещанного решающего наступления на Мелитополь, Крым, а ныне даже, возможно, на земли Брянской и Белгородской областей. Причем такой «наступ» обещают чуть ли не со дня на день.

Представляете реакцию Китая, если во время пребывания его делегации в Киеве Зеленский спровоцирует свое наступление, выставив визитеров силой, которая такие действия как бы «санкционирует». Тут уж Китай окончательно отступит от любой нейтральной позиции.

Выходит, что Зеленский, столь долго апеллировавший к авторитету Китая и самого председателя Си и надеявшийся предстать в глазах соотечественников фигурой, равной одному из ведущих мировых лидеров, теперь сам загнал себя в ловушку. Даже простое согласие на прекращение огня в нынешних условиях для него самоубийственно. Его уход в небытие — чисто техническая операция.