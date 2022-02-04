Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы

Председатель КНР на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы. По его словам, РФ и Китай решительно поддерживают усилия по защите своих коренных народов в мире. Кадры встречи двух лидеров показал телеканал «Россия 24».

Си Цзиньпин отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, отношения РФ и КНР привержены устойчивому развитию двусторонних отношений. Он добавил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.

Стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений, — сказал председатель КНР.

Это первый визит Путина в Китай с начала пандемии коронавируса. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Ожидается, что на переговорах в закрытом для прессы режиме лидеры РФ и Китая обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности. Также Путин и Си Цзиньпин затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.