Си Цзиньпин заявил о неприемлемости односторонних санкций

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что миру следует отказаться от использования односторонних санкций и политики двойных стандартов. Мир находится на одном корабле, и недопустимо, чтобы какую-либо страну пытались выбросить за борт, образно отметил он, сообщает Центральное телевидение Китая.

Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море, — подчеркнул китайский лидер.

По его мнению, разногласия и споры между странами необходимо решать мирно, используя диалог и консультации.

Ранее стало известно, что Китай и страны Европейского союза должны предоставить стабилизирующие факторы в нынешней турбулентной международной ситуации, но для этого ЕС должен выработать независимое понимание Поднебесной. Такое мнение выразил Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.