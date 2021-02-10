Си Цзиньпин заявил, что столкновение Китая и США грозит миру катастрофой

Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что единственным выбором в отношениях двух стан является сотрудничество. По его словам, столкновение Пекина и Вашингтона чревато для мира катастрофой.
Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира, — цитирует китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин добавил, что Пекину и Вашингтону следует разрешать разногласия на основе взаимоуважения, хотя у них разные взгляды на некоторые вопросы. Избежать ошибочных расчётов и суждений в Китае и США удастся, если верно определять политику друг друга, подчеркнул Си Цзиньпин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В нём хозяин Белого дома предупредил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США. Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению.