Си Цзиньпин высказался по решению кризиса на Украине Си Цзиньпин: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине

Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Китай готов играть конструктивную роль в содействии урегулированию кризиса на Украине. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Слова китайского лидера приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.

В коммюнике отмечается, что стороны провели «глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу». Китайский лидер подчеркнул, что «голос мира и разума берет верх» и значительное число государств выступают в поддержку разрядки ситуации и за продвижение переговоров.

Исторически конфликты всегда решались путем диалога и переговоров. Недавно Китай опубликовал документ с изложением позиции, призывающий к политическому урегулированию украинского кризиса, отказу от менталитета холодной войны и односторонних санкций, — указал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что Китай «готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса».

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита он и российский президент Владимир Путин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

Американский политолог, директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Томас Грэм ранее заявил, что объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином смутили власти США. Жест в Москве как бы символизирует то, что Вашингтон может легко потерять авторитет в международной дипломатии.