Си Цзиньпин выразил соболезнования Карлу III Си Цзиньпин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщило Центральное телевидение Китая. Китайский лидер направил в Лондон послание.

В сообщении говорится, что Си Цзиньпин выразил «искренние соболезнования британской королевской семье, правительству и народу Великобритании».

Елизавета II была первым британским монархом, который посетил Китай. В 1986 году монархиня побывала в Пекине. В 2015 году Елизавета II и Си Цзиньпин возвестили о периоде «глобального партнерства» между двумя странами во время визита китайского лидера в Лондон.

Королева скончалась в Балморале накануне в окружении своей семьи на 97 году жизни. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября его официально провозгласят королем Великобритании.

Вечером премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, одетая в черное, обратилась к нации у дома № 10. Она сказала, что королевство «опустошени» новостями из Балморала, и назвала смерть Елизаветы II «огромным шоком для нации». Свою речь Трасс завершила фразой «Боже, храни короля» — теперь так будет звучать первая строка в национальном гимне Великобритании.

Известно, тело Елизаветы II забальзамируют в Лондоне и выставят для прощания в одном из королевских замков, а потом — в парламенте. Через девять дней тело выставят в Вестминстерском аббатстве, а затем похоронят на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI.