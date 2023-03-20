Си Цзиньпин выразил готовность защищать международное право вместе с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность Китая стоять вместе с Россией на страже «ооноцентричной» системы миропорядка, которая будет основана на международном праве, передает РИА Новости. По прибытии в Москву китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Москва играют важную роль в межнациональных вопросах.

В далеко не спокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве и основополагающих нормах международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай и Россия будут придерживаться истинной многосторонности, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений. По его словам, Пекин и Москва намерены вместе способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении.

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Высокопоставленного гостя встречал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и военный оркестр, который исполнил гимны КНР и России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что одной из тем переговоров неминуемо станет китайская инициатива по мирному урегулированию кризиса вокруг Украины.