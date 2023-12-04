Си Цзиньпин сделал полезный подарок Лукашенко Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань, сообщает Telegram-канал «Пул первого». В свою очередь глава Белоруссии вручил своему коллеге несколько ювелирных композиций, в том числе панно и корзину с продуктами, которые республика поставляет в Поднебесную.

Си Цзиньпин, кроме яблок, подарил Лукашенко выполненную из шелка картину и другие товары Китая. В частности, китайский лидер преподнес младшему сыну Лукашенко Николаю спортивный костюм красного цвета с надписью «Китай» на английском языке.

Ранее Лукашенко заявил, что жители малых белорусских городов и других населенных пунктов должны быть обеспечены к новогодним праздникам полным ассортиментом продуктов. Руководитель государства подчеркнул, что праздники должны быть для всех.

Он отметил, что в последнее время в его адрес поступают соответствующие жалобы от жителей небольших населенных пунктов. В этой связи президент дал поручение участникам совещания и прежде всего вице-премьеру Леониду Зайцу, курирующему аграрно-промышленный комплекс страны. Лукашенко регулярно подчеркивает, что граждане страны должны быть обеспечены всем необходимым вне зависимости от места проживания.