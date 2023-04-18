Си Цзиньпин решил развивать отношения с Ким Чен Ыном ЦТАК: лидер КНР выразил готовность развивать отношения с КНДР

Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, где выразил готовность развивать двусторонние отношения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее Ким Чен Ын поздравил китайского коллегу с избранием на высший государственный пост.

По данным ЦТАК, в своем послании Си Цзиньпин отметил, что дружба двух стран проходила «испытания изменившейся международной обстановкой», при этом страны держали курс на ее укрепление и со временем отношения стали прочнее.

Как отметил председатель КНР, Китай и Северная Корея являются «добрыми соседями», их объединяют «реки и горы». Он выразил готовность содействовать дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества, их выходу на новый уровень.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем является крепким. По его словам, этому способствовали лидеры двух стран — президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава американской разведки при этом отметил, что Пекин до сих пор не решился отправить Москве вооружения.