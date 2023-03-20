Си Цзиньпин рассказал о «вечной» дружбе России и Китая

Фото: Yan Yan / XinHua / Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в статье, посвященной отношениям с Россией, которую опубликовала «Российская газета», заявил, что Китай и РФ стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Китайский лидер добавил, что обе страны придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством, — написал Си Цзиньпин.

Он добавил, что его предстоящий визит в России направлен на укрепление «дружбы, сотрудничества и мира». Он заявил о своей готовности вместе с российским лидером Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений.

В начале марта западные СМИ сообщили, что Китай и Россия ведут переговоры о поставках Москве вооружений для использования в конфликте на Украине. При этом и в Брюсселе, и в Вашингтоне признались, что доказательствами о ведении подобных переговоров не располагают. Однако военно-техническое сотрудничество между Пекином и Москвой, несомненно, идет.