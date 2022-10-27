Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с США ради стабильности в мире

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усиливать взаимодействие и сотрудничество с США ради повышения устойчивости и определенности в мире. В поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям глава страны отметил, что в мире сложилась неспокойная обстановка. Китайский лидер отметил, что Пекин готов к сотрудничеству.

Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и поспособствует миру и развитию во всем мире, — заявил Си Цзиньпин.

Он при этом добавил, что для достижения этого нужно, чтобы обе стороны проявили взаимное уважение.

США планируют достичь победы над Китаем благодаря стратегической конкуренции, сообщил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. При этом он не исключил наличия общих интересов двух стран, в рамках которых Вашингтон и Пекин могли бы сотрудничать. Он также добавил, что США и КНР могут иметь общие интересы и сотрудничать в этих рамках. Одним из вариантов сотрудничества Кирби назвал решение вопросов изменения климата.