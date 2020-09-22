Си Цзиньпин призвал не политизировать тему коронавируса

Мировым лидерам не стоит пытаться политизировать тему борьбы против коронавирусной инфекции. Об этом 22 сентября в видеообращении к Генассамблее ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Следует отвергать попытки политизации и маргинализации, — отметил китайский лидер.
По его словам, человечество обязательно одержит победу над вирусом. Для достижения этой цели странам необходимо работать вместе и сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.
Трамп напомнил, что в первые дни распространения COVID-19 Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать страну и заражать мир. Он также обвинил не только власти КНР, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.
В этом году заседание Генассамблеи проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведено по 15 минут, писал NEWS.ru.
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