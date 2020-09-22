Си Цзиньпин призвал не политизировать тему коронавируса

https://static.news.ru/photo/620e5726-fce7-11ea-bb4f-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Yan Yan/XinHua/Global Look Press

Мировым лидерам не стоит пытаться политизировать тему борьбы против коронавирусной инфекции. Об этом 22 сентября в видеообращении к Генассамблее ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Следует отвергать попытки политизации и маргинализации, — отметил китайский лидер.

По его словам, человечество обязательно одержит победу над вирусом. Для достижения этой цели странам необходимо работать вместе и сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.

Трамп напомнил, что в первые дни распространения COVID-19 Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать страну и заражать мир. Он также обвинил не только власти КНР, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.

В этом году заседание Генассамблеи проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведено по 15 минут, писал NEWS.ru.