Си Цзинпин призвал к взаимному признанию вакцин от коронавируса в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Риме предложил продвигать взаимное признание вакцин от коронавируса на основе списка вакцин ВОЗ для экстренного использования. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Необходимо справедливо относиться к различным вакцинам, — сказал китайский лидер.

По словам китайского политика, мировому сообществу необходимо укреплять сотрудничество в области исследований и разработок вакцин. Кроме того, он призвал поддержать производителей, занимающихся разработками вакцин.

До этого в субботу президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите G20, призвал мировое сообщество в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. По его словам, Всемирная организация здравоохранения также должна ускорить принятие решений по безопасности новых препаратов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что появление на Земле нового вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является «несомненным с точки зрения биологии». Такие угрозы требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними. Он призвал G20 поддержать международное соглашение, которое юридически обяжет готовиться к пандемиям и реагировать на них.