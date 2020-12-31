Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

https://static.news.ru/photo/cb9c9fa2-4b54-11eb-8528-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил китайский государственный телеканал CCTV. Уточняется, что несколько дней назад главы государств устно поздравили друг друга в ходе телефонного разговора, посвящённого вопросам двустороннего сотрудничества.

В актуальном поздравлении Си Цзиньпин заявил о своём стремлении укреплять тесные контакты с российским лидером. Председатель подчеркнул, что благосостояние народов России и Китая выиграет от скоординированных действий глав двух государств.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что 2021 год станет особенным для российско-китайских отношений, передавал NEWS.ru. Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что в следующем году будет отмечаться 20-летие подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Китайский дипломат также заметил, что при стратегическом руководстве Путина и Си Цзиньпина и благодаря усилиям народов России и Китая у Пекина есть полная уверенность в том, что стороны смогут сохранить тенденцию к стремительному развитию двустороннего сотрудничества.