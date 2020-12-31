Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину.
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В актуальном поздравлении Си Цзиньпин заявил о своём стремлении укреплять тесные контакты с российским лидером. Председатель подчеркнул, что благосостояние народов России и Китая выиграет от скоординированных действий глав двух государств.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что 2021 год станет особенным для российско-китайских отношений, передавал NEWS.ru. Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что в следующем году будет отмечаться 20-летие подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Китайский дипломат также заметил, что при стратегическом руководстве Путина и Си Цзиньпина и благодаря усилиям народов России и Китая у Пекина есть полная уверенность в том, что стороны смогут сохранить тенденцию к стремительному развитию двустороннего сотрудничества.