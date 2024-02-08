Си Цзиньпин поздравил Алиева с переизбранием Си Цзиньпин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на досрочным выборах и переизбранием на пост главы республики, текст телеграммы опубликовало информационное агентство АзерТАдж. Китайский лидер отметил, в частности, что на протяжении последних лет отношения между двумя странами отличаются «примерностью и стабильностью своего развития».

От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Уверен, что под вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства, — говорится в послании.

Си Цзиньпин добавил, что он придает большое значение развитию взаимодействия между Пекином и Баку и дорожит «добрыми рабочими отношениями и личной дружбой» с Алиевым. Китайский руководитель также пожелал азербайджанскому коллеге крепкого здоровья и успехов в работе.

Ранее с победой на выборах Ильхама Алиева поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил,что поддержка граждан страны является неоспоримым доказательством истинного лидерства азербайджанского президента.

Также свои поздравления главе Азербайджана высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На своей странице в социальной сети Twitter (X) он написал, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами, а также на работу Азербайджана с Евросоюзом в целом во время председательства Венгрии в ЕС во второй половине текущего года.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Итоговая явка избирателей составила 76,73%. После обработки 54% бюллетеней Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов.