Си Цзиньпин поддержал Сербию в годовщину бомбардирок НАТО Си Цзиньпин: КНР поддерживает Сербию в защите ее суверенитета по проблеме Косова

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Си Цзиньпин

Пекин поддерживает правительство Сербии в его мерах по защите территориальной целостности страны по проблеме Косова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Белград. Вместе с сербским лидером Александаром Вучичем они подписали ряд совместных документов, передает ТАСС.

Китай поддерживает Сербию в защите ее независимости, а также в следовании тому пути развития, который подходит ее национальным условиям. КНР также поддерживает усилия Сербии по обеспечению собственного суверенитета и территориальной целостности по проблеме Косова, — отметил председатель КНР.

​​​Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Сербии 7-8 мая. Он посещает республику в день 25-й годовщины бомбардировки ВВС НАТО китайского посольства в Белграде.

Ранее председатель КНР заявил, что китайский народ никогда не забудет бомбардировку посольства страны в Белграде со стороны НАТО, произошедшую в 1999 году. Он напомнил, что тогда жертвами атаки стали три китайских журналиста. Политик пообещал, что история с бомбардировкой Альянса никогда не повторится. Китайский лидер добавил, что отношения Пекина и Белграда скреплены кровью. По его словам, дружба стран навсегда останется в общей памяти китайского и сербского народов.