Си Цзиньпин озвучил Байдену суть непреодолимой красной линии Китая и США Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос непреодолимой красной линии Китая и США

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Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает CNBC News со ссылкой на Белый дом. Лидеры обсудили экономические отношения двух государств, напряженность вокруг Тайваня, поддержку Китаем России в конфликте на Украине и растущие угрозы кибербезопасности. В разговоре с Байденом Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой «непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях».

Острая конкуренция требует интенсивной дипломатии для управления напряженностью <...> и предотвращения непреднамеренного конфликта, — сказал высокопоставленный представитель администрации президента.

Ранее Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. Она была озвучена в рамках доклада, представленного премьером Госсовета КНР Ли Цяном на открытии Всекитайского собрания народных представителей. В новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении». Вместе с тем Китай увеличит свои расходы на оборону на 7,2% в 2024 году.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации резюмировал, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».