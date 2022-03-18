Си Цзиньпин назвал главные цели в урегулировании ситуации на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что продолжение переговоров, а также предотвращение жертв среди гражданского населения — главные цели в урегулировании конфликта на Украине, сообщил МИД Китая. Он добавил, что нужно отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.

Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди мирного населения, гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня, — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что в перспективе крупные державы должны добиться взаимоуважения. Он также отметил, что необходимо создать устойчивую и эффективную систему глобальной и региональной безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Впоследствии на Россию обрушилась волна санкций со стороны западных государств.

Пекин ранее осудил односторонние ограничительные меры Запада в отношении РФ, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Москвой.