Си Цзиньпин направил послание Тайипу Эрдогану из-за болезни

Послание с ободряющими словами было направлено от председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана. Стало известно, что тот на днях заразился коронавирусом, согласно результатам теста, речь идёт об «омикрон»-штамме, сообщило CCTV.

Я и моя жена Пэн Лиюань выражаем вам и вашей супруге Эмине Эрдоган искреннее сожаление. Желаем вам скорейшего выздоровления, — говорится в телеграмме китайского лидера.

Си Цзиньпин также отметил, что КНР продолжит осуществлять жёсткие меры в борьбе с пандемией. Он также заявил, что большое внимание уделяет вопросу развития китайско-турецких отношений.

Я готов взаимодействовать с вами, способствовать постоянному прогрессу в развитии отношений стратегического сотрудничества между нашими странами, — завершил он.

Ранее стало известно, что в Турции рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в феврале. Встреча может состояться 14 числа. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии точных дат визита Путина, но подчеркнул, что в перспективе данные переговоры запланированы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр и переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Он рассчитывает, что неспокойный период в отношениях между РФ и Украиной закончится, и подчеркнул, что готов содействовать этому.