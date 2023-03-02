Си Цзиньпин — лидер нового движения неприсоединения 12 китайских пунктов могут стать основной широкого международного объединения

Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Переговоры председателя Си и Александра Лукашенко прошли, как сказали бы прежде, в дружеской атмосфере взаимопонимания. Общие моменты такой встречи мы проанализировали заранее, сделав акцент на любимой белорусским лидером многовекторности, поскольку Китай воспринимается в Минске не просто как торгово-экономический партнер и инвестор, но и в некотором смысле как инструмент давления на Москву, дабы сделать ее более податливой к своим настоятельным просьбам.

Понятно, что все, что было сказано наедине, мы еще долго не узнаем, постепенно ориентируясь на изменения в политике Пекина. Но помимо общих заверений в совпадении геополитических взглядов и надежд на дальнейшие углубление и расширение двухстороннего сотрудничества, стороны придали особое значение недавно обнародованным положениям китайского плана по урегулированию кризиса на Украине.

Ведь не просто так эти 12 пунктов, носящие скорее общегуманистический характер, были обнародованы от имени китайского МИД и соотносились лишь формально с личностью самого Си Цзиньпина. По-восточному неторопливые китайцы как бы протестировали мировое общественное мнение по части своей возможной роли миротворцев. Сознавая, что Китай остается последней великой державой, которая напрямую не вовлечена в конфликт в Европе, а потому имеет реальные шансы на посредничество.

Похоже, в Пекине никого особо не смутила и первоначальная реакция отторжения в натовских столицах, не говоря уже об Украине. Но первые реакции часто бывают обманчивыми. Понятно, что к китайской инициативе благосклонно отнеслись в Москве. Александр Лукашенко еще и предвкушает, что именно Минск может быть выбран для проведения таких многосторонних переговоров по примеру заключения там же Минских соглашений, как бы к им ныне не относились.

Фото: Zhai Jianlan/XinHua/Global Look Press

Но вот китайские предложения уже нашли отклик и в Будапеште, где Виктор Орбан опять рискнул пойти против общеевропейского мейнстрима. В начале апреля в Пекин с официальным визитом собирается отправиться и Эммануэль Макрон. Понятно, что двум лидерам есть о чем поговорить с глаза на глаз. Но то, что Макрон готов также обсуждать китайскую инициативу, пытаясь ее как-то подкорректировать, это очевидно. Впрочем, визит в Пекин француза будет явно не последним этой весной.

Даже Зеленский, уже практически кидавший китайцев, выразил желание лично встретиться с председателем Си, подавая Пекину отчаянный сигнал. И поляки напомнили, что к китайцам надо относиться со всем уважением.

И главное — в Москву должен приехать сам Си Цзиньпин. Причем он явно не поедет, пока не будет полной ясности с российскими подходом к китайскому миротворчеству и готовностью начать следовать каким-то из китайских предложений. И, видимо, только тогда китайский план, собравший весомую международную поддержку, будет напрямую связан с именем Си, значительно подняв его авторитет, как политика, выведшего свою страну на принципиально новую роль в мире.

Фактически 12 пунктов становятся еще и идеологической платформой нового движения неприсоединения, исходящего из общего равноправия, отказа от санкционной политики. Другой вопрос, как скоро такие глобальные планы могут быть осуществлены. Но Восток — дело тонкое.