Швейцарский самолёт нарушил воздушное пространство Эстонии

МИД Эстонии вручил посольству Швейцарии ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства балтийской республики.

С точки зрения Эстонии, речь идёт о вызывающем сожаление инциденте, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в районе Вайндлоо. Самолёт CL60 находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Во время полёта судно было в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии. Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу ноту о якобы нарушении воздушной границы страны самолётом России. По сообщению на сайте ВС Эстонии, самолёт Ту-204-300 вошёл в воздушное пространство страны и пробыл там менее минуты. Отмечается, что судно не отзывалось и не связывалось со службой воздушного движения Эстонии.