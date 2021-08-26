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Швейцарский самолёт нарушил воздушное пространство Эстонии

15:19, 26 августа 2021
Швейцарский самолёт нарушил воздушное пространство Эстонии Фото: Wikimedia
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МИД Эстонии вручил посольству Швейцарии ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства балтийской республики.

С точки зрения Эстонии, речь идёт о вызывающем сожаление инциденте,говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в районе Вайндлоо. Самолёт CL60 находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Во время полёта судно было в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии. Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу ноту о якобы нарушении воздушной границы страны самолётом России. По сообщению на сайте ВС Эстонии, самолёт Ту-204-300 вошёл в воздушное пространство страны и пробыл там менее минуты. Отмечается, что судно не отзывалось и не связывалось со службой воздушного движения Эстонии.

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