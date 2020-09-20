Швейцарский банк хочет перевести сотрудников в офис дополненной реальности

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Крупнейший швейцарский банк UBS решил попробовать перевести своих трейдеров в режим дополненной реальности. Руководство хочет воссоздать привычные условия работы для сотрудников, которых пока что не могут вернуть с дистанционной работы из-за пандемии COVID-19.

Если люди действительно не могут прийти в офис, можем ли мы создать виртуальное присутствие? Мы думаем об экспериментах с инструментами, которые уже есть, — приводит Financial Times слова главы UBS в Великобритании Беатрица Мартина.

Банк уже передал сотрудникам шлемы виртуальной реальности HoloLense от Microsoft. Также в кредитной организации рассматривают вариант с установкой у работников дома дополнительных мониторов, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у их коллег. По мнению руководства UBS, такой формат упростил бы взаимодействие между ними.



Как пишет FT, многие банки хотели бы вернуть сотрудников в офисы, но пока опасаются это делать из-за риска заболевания. Deutsche Bank, например, оповестил своих сотрудников в Нью-Йорке, что до открытия новой штаб-квартиры в 2021 году не будет требовать их возвращения с дистанционного формата.

На Уолл-стрит, как сообщает Bloomberg, планы по возвращению к работе в Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Barclays Plc потерпели неудачу. Руководству организаций пришлось изолировать трейдеров после того, как тесты нескольких из них на коронавирус оказались положительными.

Ранее аналитики заявили, что в следующем году число пустующих площадей в лондонском Сити достигнет самого высокого уровня со времён финансового кризиса 2008 года. Это связано с последствиями пандемии. Перевод сотрудников на удалёнку оказался оказался эффективным, и многие компании теперь рассматривают возможность такого режима работы либо на полную неделю, либо на несколько дней, писал NEWS.ru.