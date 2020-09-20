Швейцарский банк хочет перевести сотрудников в офис дополненной реальности

Крупнейший швейцарский банк UBS решил попробовать перевести своих трейдеров в режим дополненной реальности. Руководство хочет воссоздать привычные условия работы для сотрудников, которых пока что не могут вернуть с дистанционной работы из-за пандемии COVID-19.
Если люди действительно не могут прийти в офис, можем ли мы создать виртуальное присутствие? Мы думаем об экспериментах с инструментами, которые уже есть, — приводит Financial Times слова главы UBS в Великобритании Беатрица Мартина.
Банк уже передал сотрудникам шлемы виртуальной реальности HoloLense от Microsoft. Также в кредитной организации рассматривают вариант с установкой у работников дома дополнительных мониторов, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у их коллег. По мнению руководства UBS, такой формат упростил бы взаимодействие между ними.
Как пишет FT, многие банки хотели бы вернуть сотрудников в офисы, но пока опасаются это делать из-за риска заболевания. Deutsche Bank, например, оповестил своих сотрудников в Нью-Йорке, что до открытия новой штаб-квартиры в 2021 году не будет требовать их возвращения с дистанционного формата.
На Уолл-стрит, как
Ранее аналитики заявили, что в следующем году число пустующих площадей в лондонском Сити достигнет самого высокого уровня со времён финансового кризиса 2008 года. Это связано с последствиями пандемии. Перевод сотрудников на удалёнку оказался оказался эффективным, и многие компании теперь рассматривают возможность такого режима работы либо на полную неделю, либо на несколько дней, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники