Швейцария заморозила российские активы на $8,8 млрд

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Швейцария заморозила финансовые активы россиян на сумму около 7,7 млрд швейцарских франков (около $8,8 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны. Средства заблокировали в рамках санкций в связи с боевыми действиями России на Украине.

Эта сумма, являющаяся предварительной оценкой, оказалась немного выше по сравнению с 7,5 млрд швейцарских франков, которые правительство Швейцарии заблокировало в 2022 году году после того, как нейтральная страна присоединилась к санкциям Евросоюза, — говорится в сообщении.

Госсекретариат по экономическим вопросам (SECO), отвечающий за санкции, заявил, что сумма замороженных активов может быть скорректирована. Назвать точную цифру трудно из-за добавления новых лиц или их исключения из санкционного списка. Более точная оценка ожидается к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки отчитаются перед правительством.

Увеличение замороженных активов связано с включением 300 человек и 100 юридических лиц в санкционный список за последние 12 месяцев. При этом учитывалась предполагаемая прибыль от депозитов, облигаций, акций, а также недвижимости и роскошных автомобилей. Помимо того, Берн заблокировал 7,4 млрд швейцарских франков в валютных активах, принадлежащих Банку России.

Ранее в Израиле банки начали ограничивать операции по счетам, связанным с ценными бумагами россиян, даже при наличии у них израильского паспорта. Такие меры ввели после получения предписания бельгийского депозитария Euroclear.