Швейцария закрыла небо для самолётов, связанных с ситуацией на Украине

Правительства Азербайджана и Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской АР через территорию Ирана, передаёт Sputnik Азербайджан.

Целью документа является установление новых железнодорожных и автомобильных сообщений с Нахичеванью, а также линий связи и электроснабжения. Для достижения этой цели планируется построить четыре моста через реку Араз (два автомобильных...