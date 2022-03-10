Швейцария закрыла небо для самолётов, связанных с ситуацией на Украине

Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролёта через свою территорию самолётов сторон конфликта, а также других государств, если речь идёт об оказании военной поддержки сторонам конфликта. Об этом сообщил Федеральный совет (правительство страны) на своём сайте.
Федеральный совет принял решение, что не будут приняты пролёты в военных целях военных самолётов сторон конфликта, военных самолётов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путём доставки военного имущества, — говорится в заявлении.