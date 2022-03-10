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Швейцария закрыла небо для самолётов, связанных с ситуацией на Украине

20:37, 11 марта 2022
Швейцария закрыла небо для самолётов, связанных с ситуацией на Украине
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Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролёта через свою территорию самолётов сторон конфликта, а также других государств, если речь идёт об ‎оказании военной поддержки сторонам конфликта. Об этом сообщил Федеральный совет (правительство страны) на своём сайте.

Федеральный совет принял решение, что не будут приняты пролёты в военных целях военных самолётов сторон конфликта, военных самолётов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путём доставки военного имущества, — говорится в заявлении.

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