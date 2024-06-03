Швейцария согласилась арестовать власти Израиля при одном условии Швейцария арестует власти Израиля в случае выдачи ордера от МУС

Швейцария готова арестовать членов правительства Израиля, а также глав палестинской группировки ХАМАС, если они приедут в страну, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. Для этого Международный уголовный суд должен выдать соответствующий ордер.

Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС. Правительство взяло на себя это обязательство в понедельник в ответ на несколько вопросов депутатов, — говорится в документе.

Ранее члены Конгресса США предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным СМИ, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал сообщения об ордерах на израильских чиновников «позорными» и «беззаконными» и призвал администрацию Белого дома пресечь действия МУС.

Американский сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт) тем временем поддержал запрос прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордера на арест Нетаньяху. Он написал, что политик является военным преступником, причастным к очевидным и вопиющим нарушениям международного права.