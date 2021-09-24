Швейцария проведёт референдум об однополых браках

В Швейцарии в воскресенье пройдёт референдум о легализации однополых браков. По данным социологов, большинство граждан её поддержат. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент одобрил программу «брак для всех» в конце 2020 года, но против выступили представители двух партий: парламентская Швейцарская народная партия и консервативный Федерально-демократический союз. Они собрали подписи для того, чтобы вынести вопрос о легализации однополых браков на референдум.

Опросы социологов показывают , что из тех швейцарцев, которые примут в нём участие, поддержат инициативу около 70%.

Оформлять однополые отношения как зарегистрированное партнёрство в Швейцарии разрешено с 2007 года, но это накладывало ограничения — например, нельзя было усыновлять детей.

Ряд экономистов утверждает , что разрешение однополых браков положительно сказывается на благосостоянии граждан. Например, легализация приводит к росту производительности и развитию экономического потенциала в стране.

Ранее президент США Джо Байден призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру. Он отдельно упомянув российскую Чечню и африканский Камерун.