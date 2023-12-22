Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

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Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, сообщается на сайте правительства страны. Отмечается, что федеральный департамент экономики страны (ЕАОР) расширил список рестрикций в отношении РФ 21 декабря.

В рамках 12-го пакета санкций, принятого 18 декабря, ЕС ввел новые меры в ответ на [спецоперацию] России против Украины... В свою очередь 21 декабря ЕАОР ввел санкции в пределах своей юрисдикции еще в отношении 61 физического и 86 юридических лиц, — сказано в публикации.

Как пояснили в швейцарском кабмине, среди новых лиц, попавших под санкции, военнослужащие, руководители компаний, поддерживающих военный и промышленный потенциал России, а также члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Кроме того, в Швейцарии отметили, что импорт алмазов российского происхождения в страну в любом случае резко сократился с начала спецоперации.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. В список рестрикций были включены 61 человек и 86 компаний. В частности, под ограничения попали телеканалы «Царьград» и «Спас». Кроме того, одним из нововведений стали санкции в отношении алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.