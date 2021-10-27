Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за Крыма

Швейцария присоединилась к международным санкциям против России. Документ предполагает введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины». В обновлённый список было добавлено ещё восемь граждан РФ, говорится на официальном сайте государственного секретариата по экономическим связям.

Меры касаются предотвращения обхода международных санкций в связи с ситуацией на Украине. В обновлённый список попали российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Республики Крым. Ранее в отношении них Евросоюз применил санкции из-за «принуждения к исполнению российского законодательства на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя».

11 октября, стало известно, что Совет ЕС расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физических лиц и организаций. Причиной подобных мер стал «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В санкционный список были добавлены восемь новых фигурантов: преимущественно лица, занятые на службе в государственных органах Крыма и Севастополя.

После этого МИД Украины заявил, что введение Советом ЕС новых ограничительным мер накануне 23-го саммита Украина — ЕС «служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским Союзом Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности».