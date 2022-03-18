Швейцария предложила провести у себя переговоры России и Украины

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что страна готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта и принять на своей территории российско-украинские переговоры. По его словам, Швейцария сочетает в себе нейтралитет гуманитарные традиции. Об этом он рассказал в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.

Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры, — рассказал Кассис.

Швейцария вслед за ЕС скопировала санкции союза в отношении России.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее выступил с призывом к немцам сократить потребление мяса ради борьбы с Россией. По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия. Глава ведомства напомнил, что сам он является вегетарианцем. Он также призвал жителей Германии осуществлять покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.

Болгария в свою очередь не будет закупать российский газ по истечении контракта с «Газпромом» (заканчивается в июле 2022 года), заявил ранее вице-премьер страны Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио. Он уточнил, что Болгария будет искать альтернативные источники газа и надеяться, что страны Евросоюза подпишут единый контракт по поставке энергоресурсов.