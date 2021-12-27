Швейцария предложила принять саммит Россия — НАТО

В Швейцарии заявили о готовности предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО. Это может произойти в случае необходимости, заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Валентин Кливаз, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил созвать Совет Россия — НАТО 12 января будущего года.

Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч, — пояснил Кливаз.

Представитель МИД отметил, что «по причине конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы» от сторон.

Ранее в МИД РФ назвали главные темы Совета Россия — НАТО. Как заявил замглавы ведомства Александр Грушко, Москва исходит из того, что главными темами станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении Альянса.

Он добавил, что Россия прорабатывает предложение Альянса созвать встречу 12 января, но перед этим важно решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.