Швейцария определилась с санкциями против России Reuters: Швейцария готова сотрудничать с Западом по санкциям против России

Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Global Look Press

Власти Швейцарии решили поддержать санкционную политику Запада в отношении России и заявили о готовности содействовать ее реализации, пишет Reuters со ссылкой на источник в Минфине США. Отмечается, что руководство страны не хочет, чтобы государство рассматривали как убежище для уклонение от антироссийских санкций.

Швейцария ясно дала понять, что не хочет, чтобы ее рассматривали как убежище для уклонения от санкций в отношении России, и работает с США и другими партнерами по таким вопросам, — сказано в публикации.

Для этого замглавы американского Минфина Брайан Нельсон посетит Берн для обсуждения двухстороннего сотрудничества в рамках санкционной политики Запада в отношении Москвы.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон рассматривает возможность использовать для восстановления Украины замороженные активы Центрального банка России, хранящиеся на счетах в иностранных банках. Она добавила, что Министерство юстиции США получило новые полномочия по использованию противозаконных активов. Нуланд отметила, что, по оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в $411 млрд.