Шведы разрешили Финляндии вступить в НАТО без них Президент Ниинисте: Швеция дала согласие на вступление Финляндии в НАТО без нее

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал шведскому телеканалу SVT, что власти Швеции не будут против, если Хельсинки вступит в НАТО первой. Он добавил, что было бы сумасшествием отказаться от готовности Турции ратифицировать вступление Финляндии в Альянс. По его словам, страна оказалась бы в очень сложной ситуации, если бы финские власти «отказали бы Анкаре из-за отсутствия ратификации заявки Швеции».

Вполне вероятно, что Финляндия станет частью НАТО до вступления Швеции. Мы должны были отказать Турции? Это звучит немного безумно. Сложилась бы крайне сложная ситуация, если бы мы сказали Анкаре «нет», — сказал Ниинисте.

Он подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не осложнит позицию Стокгольма в этом вопросе. Глава государства напомнил, что до ратификации вступления парламентами Турции и Венгрии пройдет время, возможно, несколько недель.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняет свои обязательства. Эрдоган добавил, что Турция не получила от Швеции террористов, экстрадиции которых требовала, и не может в связи с этим «позитивно относиться» к Швеции до выполнения ею соответствующих обязательств.