Шведы оценили сюжеты о войне с Россией

https://static.news.ru/photo/910f617e-56d2-11eb-a9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Tiansheng/Xinhua/Global Look Press

Пользователи Интернета из Швеции высказались о серии роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнётся война». В видео соседнюю Россию обозначили как потенциального противника в возможных конфликтах.

Стокгольм в союзничестве в Вашингтонам будет противоборствовать с Москвой и Пекином. Причём, об этом не говорится напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию и косвенные подсказки.

К такому пропагандистскому подходу минобороны шведы отнеслись отрицательно, о чём сказали в комментариях на YouTube: «Рад, что Вооружённые силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зелёного правительства», «Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение. Ха-ха, а шведское государство этого не делает?», «Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», «Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вооружённые силы Швеции показали пять роликов, в которых отражены основные моменты потенциальной войны: «Серая зона», «Неопределённое будущее», «Поле битвы», «Что стоит защищать?» и «Всеобщая защита». В Вооружённых силах Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной.