Шведы оценили сюжеты о войне с Россией

Пользователи Интернета из Швеции высказались о серии роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнётся война». В видео соседнюю Россию обозначили как потенциального противника в возможных конфликтах.
Стокгольм в союзничестве в Вашингтонам будет противоборствовать с Москвой и Пекином. Причём, об этом не говорится напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию и косвенные подсказки.
К такому пропагандистскому подходу минобороны шведы отнеслись отрицательно, о чём
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вооружённые силы Швеции показали пять роликов, в которых отражены основные моменты потенциальной войны: «Серая зона», «Неопределённое будущее», «Поле битвы», «Что стоит защищать?» и «Всеобщая защита». В Вооружённых силах Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной.