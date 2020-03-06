https://static.news.ru/photo/a089642c-5fcc-11ea-87c1-fa163e074e61_660.jpg Йимми Окессоне Фото: HANSSON KRISTER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкая полиция задержала шведского политика на границе с Грецией за раздачу листовок. В них содержалась информация о том, что Стокгольм больше не может принимать мигрантов.

Речь идёт о лидере националистической партии «Шведские демократы» Йимми Окессоне, сообщают турецкие СМИ. Стражи порядка сопроводили политика в аэропорт Стамбула, откуда отправили его обратно в Швецию.

В 2015 году Швеция приняла 165 тысяч переселенцев. Это является самым большим в ЕС показателем в расчёте на душу населения.

Ранее Афины призвали страны Европейского союза взять на себя ответственность за решение общей миграционной проблемы, писал NEWS.ru. Возможности Греции по защите внешних границ ЕС от нелегалов почти исчерпаны, констатировал министр иностранных дел Никос Дендиас. Он сообщил, что Греция и Нидерланды признают необходимость поддержать Турцию с тем, чтобы она справлялась с огромным потоком мигрантов.