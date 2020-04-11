Шведский врач предупредил об «ужасных цифрах» по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/e16fd248-7bb3-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jessica Gow/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведский врач Ингве Густафсон предупредил об ужасных цифрах, которые будут обнародованы в стране в ближайшие недели. Мрачный прогноз, сделанный доктором, склоняется к тому, что в Швеции будет выявлено много заражённых с высоким процентом смертей.

Однако, считает Густафсон, многих этих смертей можно было бы избежать, если бы в стране были принято серьёзные меры по борьбе с инфекцией, пишет издание Aftonbladet.

Так, очагами инфекции в Швеции стали дома престарелых, около 40% умерших от коронавируса — это люди старше 70 лет, которые жили именно в этих заведениях. Всего же в Стокгольме, к примеру, коронавирус подтвердился у 121 пожилого человека из 313 домов престарелых.

Такое широкое распространение болезни объясняется тем, что в Швеции от персонала дома престарелых никаких особых знаний не требуется. К тому же, в Швеции разделяют пациентов, давая шансы выжить более молодым. Поэтому пожилых там лечат прямо на дому, не давая ни должного ухода, ни лечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство населения Швеции окажется заражённым коронавирусом к концу апреля, когда распространение COVID-19 станет наиболее интенсивным, считает профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон.