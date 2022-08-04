Шведский телеканал извинился за пророссийский сюжет с Херсона

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Шведский телеканал SVT принес свои извинения за показ пророссийского сюжета с Херсона после жалоб зрителей, пишет портал Dagens Media. Отмечается, что в рамках своего материала журналисты телеканала показали украинских граждан, которые получают российские паспорта со слезами радости. Данный факт рассердил шведов, которые обвинили руководство канала в российской пропаганде.

В репортаже показано, что украинцы рады стать гражданами России. Таким образом, получается, распространяется российская пропаганда во время продолжающихся боевых действий, что вряд ли совместимо с хорошей журналистской этикой, — пожаловался изданию один из зрителей.

Несмотря на это, в SVT уточнили, что журналисты во время съёмок не находились под наблюдением российских военных и свободно снимали то, что посчитали нужным.

Бывший министр финансов Великобритании и кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак ранее заявил, что в случае своего избрания ужесточит санкции против России. По его словам, Украину необходимо усиливать, а Москву ослаблять. Он назвал санкции более действенными мерами, чем военная помощь и дипломатия. Политик отметил, что вместе с другими министрами финансов он в своё время «пришел за российскими компаниями, за Центробанком, ограничил торговлю российским золотом».