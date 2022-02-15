Шведские СМИ назвали российскую армию самой мощной в Европе

Вооружённые силы России являются на сегодняшний день самыми мощными в Европе. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet, основываясь на опросе экспертов. По мнению авторов статьи, на данный момент у России в высшей степени функциональная армия, которая способна проводить различные операции, в том числе и на территориях, находящихся очень далеко от собственных границ.

Сейчас она (Россия. — NEWS.ru) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала, — сказано в публикации.

Страна, отмечает издание, строит не только авианосцы, но ещё и вооружения следующего поколения, к ним относятся, например, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие.

При этом Москва начала далеко идущее сотрудничество с Пекином, чтобы разрабатывать и создавать новое оружие, пускать его в серийное производство, а также организовывать совместные военные учения.

А США, наоборот, долгое время такой модернизации не уделяли должного внимания, заключило издание.

Ранее обозреватель Род Дреер в статье для журнала American Conservative заявил, что США потеряли статус мирового гегемона из-за «бессмысленных» военных конфликтов в Ираке и Афганистане. По его словам, никто не давал Вашингтону права быть единоличным арбитром в международных отношениях. По его мнению, сейчас Россия сильнее, чем была в 1990-е годы, а Америка слабее, «в основном из-за собственной глупости», и не может рисковать началом третьей мировой войны.