Шведская журналистка описала планы РФ на Арктику фразой из мультфильма

https://static.news.ru/photo/bd187d90-79b5-11eb-933f-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен охарактеризовала планы РФ на Арктику цитатой из детского мультфильма «Маша и Медведь». Она привела в пример эпизод, когда герои мультфильма раздавали новогодние подарки, но девочка отказалась это делать, легла на коробки с презентами и сказала: «Не дам!».

После описания сцены автор текста отметила: «Вкратце об отношении российского правительства к Арктике». По её мнению, РФ принадлежит уже около половины территорий региона, но Кремль планирует взять под контроль новые острова и воды, появляющиеся из-за таяния льдов, говорится в публикации портала Dagens Nyheter.

Когда исследователи из РФ во время экспедиции театрально установили титановый флаг на дне Северного Ледовитого океана в 2007-м, это стало отчасти зрелищем для своей аудитории, но также и сигналом для внешнего мира. В том же году РФ подала в ООН заявку на расширение своих территориальных вод до Северного полюса, — отметила Лорен.

По её мнению, Москва также собирается полностью контролировать Северный морской путь, так как в данной сфере у Кремля нет конкурентов — РФ является единственной страной, обладающей атомным ледокольным флотом.

Накануне стало известно, что правительства США и Канады намерены обновить систему спутников и радаров в Арктике. Они уверены, что благодаря этому повысится эффективности противостояния военному присутствию РФ и Китая. Американский лидер Джо Байден обсудил этот вопрос с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и призвал его к выделению большего количества средств на оборону.

Как ранее писал NEWS.ru, Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили договор на поставку 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт заключён с американской компанией Lockheed Martin. Военно-промышленная корпорация должна произвести ракеты до июля 2025 года. За это она получит по контракту $428,4 млн.