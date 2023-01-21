Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств для членства в НАТО

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Швеция нарушила свои обязательств перед Анкарой по процессу членства в НАТО, заявили в МИД Турции, передает РИА Новости. В ведомстве также решительно осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме. В МИД отметили, что не видят со стороны Швеции шагов по борьбе с терроризмом.

Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму, — говорится в заявлении.

21 января шведский радикал Расмус Палудан сжег Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Анкара последовательно блокирует вопрос вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО, настаивая на том, что страна укрывает у себя представителей движений, которые в Турции признаны террористическими. Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре. Речь идет об активистах Рабочей партии Курдистана, которые активно участвовали в массовых протестах в Турции.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче почти 130 террористов. Этим он объяснил отказ Турции ратифицировать заявки североевропейских стран на вступление в НАТО.