Швеция снимет запрет на въезд для туристов из всех стран

Власти Швеции снимают запрет, введённый из-за коронавируса, на въезд в страну для туристов, сообщило Шведское радио. С 9 февраля без ковид-паспортов на территорию государства смогут въехать граждане Северной Европы, ЕС и европейской экономической зоны. С 31 марта это смогут сделать граждане любой страны.

Правительство королевства на заседании в понедельник, 7 февраля, приняло решение о свободном въезде в страну сначала для европейцев, а затем и для граждан других государств. Кроме того, с 9 февраля в стране отменят все антиковидные ограничения.

Такие меры объясняются высоким уровнем вакцинации от COVID-19 в стране. Сейчас в Швеции 83,7% жителей старше 12 лет вакцинированы двумя дозами. 51,3% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля власти Норвегии отменили сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии в страну для иностранных туристов. Как пояснили в Совете по туризму Норвегии в РФ, правило распространяется на всех непривитых путешественников.

Границы с 21 февраля намерена открыть и Австралия. В связи с пандемией коронавируса они были закрыты почти на два года. Въезд в страну будет разрешён только вакцинированным держателям виз.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. Причина этого решения заключается в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма — ограничительные меры просто потеряли смысл.